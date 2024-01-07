У ніч на 19 червня 2024 року знищено 9 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

19 червня 2024, 11:59

У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21-им ударним БпЛА типу «Shahed-131/136» із напрямків Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – Крим.

Завітайте на наш новий сайт》

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Також повідомляється, що На Півдні було збито сім БпЛА типу «шахед»

У ніч на 19 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 7 ударних БпЛА «Shahed-136/131», з яких 6 на Херсонщині та 1 на Миколаївщині.

Зранку російські окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Упродовж минулої доби збито 4 безпілотники ворога, зокрема «Орлан-10» на Миколаївському напрямку, два «Ланцет» і один «Supercam» - в межах Херсонщини.