 Особу обезглавленого воїна ЗСУ на Донеччині встановлено – Костін. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал / Події
19 червня 2024, 12:27

Особу обезглавленого воїна ЗСУ на Донеччині встановлено – Костін

Встановлено особу українського військового, якого жорстоко вбили російські окупанти на Донеччині. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

За словами Костіна, Генпрокуратура поки не розголошує ім'я загиблого, оскільки тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.

Костін також зазначив, що ідентифіковано російських командирів, які можуть бути відповідальними за вбивство українського захисника. Наразі проводяться заходи щодо перевірки цієї інформації.

📢«Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства», – наголосив Костін.

📅Нагадаємо, раніше стало відомо про звірства російських окупантів, які обезглавили українського військового в Донецькій області.

Джерело: "Генеральний прокурор"
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