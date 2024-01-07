План наступу на Ліван вже схвалено в Ізраїлі – ЗМІ

19 червня 2024, 12:39

Генерал-майор Орі Гордін, глава Північного командування ЦАХАЛу, та генерал-майор Одед Басюк, очільник Оперативного управління Генштабу, 17 червня схвалили плани наступу на територію Лівану. Про це повідомило видання Times of Israel.

Також було ухвалено рішення щодо "прискорення готовності військових сил на місцях".

Це сталося на тлі неодноразових атак Хезболли та союзних їй палестинських терористичних угруповань на північ Ізраїлю, що викликає побоювання щодо можливого розширення бойових дій.

У разі, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, ЦАХАЛ планує розпочати військову операцію, щоб витіснити Хезболлу на північ.

📢«Ми дуже близькі до того моменту, коли ухвалимо рішення змінити правила гри щодо Хезболли та Лівану», – попередив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац.

Крім того, повідомляється, що ізраїльські винищувачі завдали ударів по кількох цілях Хезболли на півдні Лівану, включаючи об'єкти інфраструктури в Тайбі, Одайсе і Джеббані, а також по будівлі в Айта аш-Шаб.

📅Нагадаємо, що 12 червня Армія оборони Ізраїлю заявила, що Ліван випустив по країні 160 ракет, з яких близько 90 перетнули кордон північної частини Ізраїлю.