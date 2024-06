19 червня 2024, 13:12 Великий крок назад: The New York Times про зростаючий тиск на ЗМІ в Україні Одне з відомих американських видань, The New York Times, опублікувало статтю про зростаючий тиск та політичне втручання у роботу засобів масової інформації в Україні. За даними видання, останнім часом журналісти стикаються з дедалі жорсткішими обмеженнями своєї діяльності. 📢«Журналісти та групи, що займаються моніторингом свободи преси, б'ють на сполох через те, що, за їхніми словами, за часів правління Зеленського в Україні посилюються обмеження ЗМІ, які виходять за межі потреб країни у воєнний час», – йдеться у матеріалі видання. Зусилля уряду з контролю над ЗМІ спрямовані на обмеження позитивного висвітлення діяльності опозиції та придушення негативного висвітлення діяльності уряду та військових. 📢«Журналісти держагентства "Укрінформ" наприкінці минулого року отримали від свого керівництва список опозиційних діячів і депутатів, позначених як "небажані" для цитування в статтях. Ексзаступник директора "Укрінформу", цього року подала у відставку через політичне втручання» – зазначено у статті. Влада також має напружені стосунки із західними ЗМІ, включаючи The Times. Після критичних репортажів влада відкликала військові перепустки для журналістів кількох видань, хоча згодом їх було відновлено. 📢«Незважаючи на тиск, українські журналісти отримали сенсаційні матеріали, зокрема про корупцію, які призвели до відставок і арештів» – зазначило видання The New York Times. Міжнародна спільнота продовжує уважно стежити за станом свободи слова в Україні. Джерело: "The New York Times" irtafax.com