Військова поліція: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про її створення

19 червня 2024, 13:32

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо створення військової поліції. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у середу, 19 червня.

За інформацією Гончаренка, законопроєкт отримав підтримку 247 депутатів. Військову поліцію пропонують заснувати як військове формування з правоохоронними функціями, яке входитиме до складу сектору безпеки та оборони.

Основними завданнями новоствореного органу будуть забезпечення правопорядку та військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

До повноважень військової поліції входитиме також фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, а також захист прав військових за стандартами НАТО.

Окрім цього, структура забезпечуватиме правопорядок та військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також захист їх життя, здоров'я, прав і законних інтересів.

Новий орган буде створено на базі Військової служби правопорядку у ЗСУ. Згідно з законопроєктом, координувати діяльність військової поліції буде Кабінет міністрів через міністра оборони. Під час воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності військової поліції здійснюватиме Головнокомандувач ЗСУ.

Комплектація військової поліції відбуватиметься з числа військовослужбовців Збройних сил України, і чисельність цього органу не перевищуватиме 1,5% загальної чисельності ЗСУ.

📅Нагадаємо, що Міністерство оборони раніше закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д, який передбачає створення військової поліції.