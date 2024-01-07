 Військова поліція: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про її створення. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
19 червня 2024, 13:32

Військова поліція: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про її створення

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо створення військової поліції. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у середу, 19 червня.

За інформацією Гончаренка, законопроєкт отримав підтримку 247 депутатів. Військову поліцію пропонують заснувати як військове формування з правоохоронними функціями, яке входитиме до складу сектору безпеки та оборони.

Основними завданнями новоствореного органу будуть забезпечення правопорядку та військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

До повноважень військової поліції входитиме також фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, а також захист прав військових за стандартами НАТО.

Окрім цього, структура забезпечуватиме правопорядок та військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також захист їх життя, здоров'я, прав і законних інтересів.

Новий орган буде створено на базі Військової служби правопорядку у ЗСУ. Згідно з законопроєктом, координувати діяльність військової поліції буде Кабінет міністрів через міністра оборони. Під час воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності військової поліції здійснюватиме Головнокомандувач ЗСУ.

Комплектація військової поліції відбуватиметься з числа військовослужбовців Збройних сил України, і чисельність цього органу не перевищуватиме 1,5% загальної чисельності ЗСУ.

📅Нагадаємо, що Міністерство оборони раніше закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д, який передбачає створення військової поліції.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: