За непристойні фото та повідомлення будуть штрафувати в Україні

19 червня 2024, 14:06

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує покарання за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру. Про це йдеться на сайті парламенту.

Мова йде про законопроєкт №8329, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція).

Документ додає до Кодексу про адмінправопорушення нові статті:

173-6 - вчинення насильства за ознакою статі;

173-7 - сексуальна претензія;

173-8 - невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення відповідного припису.

Закон також встановлює визначення «сексуального домагання» та адміністративне покарання за це. Сексуальне домагання визначається як «навмисне вчинення проти волі громадянина образливих, принизливих дій непристойного характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), зокрема шляхом використання електронних комунікацій».

У мережі зазначають, що відповідні штрафи передбачені за надсилання «нюдсів» та «дікпіків» (фото з оголеним тілом, надіслані у приватні повідомлення).

Згідно із законом, за відправлення таких повідомлень чи образливих коментарів непристойного характеру передбачені штрафи від 1 360 до 2 720 гривень. Також можливі громадські або виправні роботи до одного місяця з вилученням 20% заробітку.

Норми документа набудуть чинності через пів року після його опублікування.

📅Нагадаємо, раніше Верховна Рада не змогла ухвалити в другому читанні закон про штрафи за порушення комендантської години.