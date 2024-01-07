У США схвалено продаж зброї Тайваню на суму $360 млн

19 червня 2024, 14:33

Держдепартамент США затвердив можливий продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму близько 360 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву агентства Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Відповідно до угоди, Тайвань отримає протипіхотні та баражуючі боєприпаси для дронів Switchblade 300 і супутнє обладнання на суму приблизно 60,2 мільйона доларів. Крім того, буде надано безпілотники ALTIUS 600M-V з обладнанням на суму близько 300 мільйонів доларів.

У Міноборони Тайваню висловили подяку США за підтримку в зміцненні оборонних можливостей острова.

📢«Перед обличчям частих військових операцій китайських комуністів навколо Тайваню ці узгоджені із США об’єкти продажу озброєнь матимуть можливість виявляти і завдавати удари в режимі реального часу, а також зможуть швидко реагувати на загрози противника», – йдеться у заяві оборонного відомства країни.

Варто зазначити, що президент США Джо Байден раніше заявив про можливість втручання американської армії у разі вторгнення Китаю на Тайвань.

📅Нагадаємо, у США раніше визначили терміни готовності КНР до можливого нападу на Тайвань, зазначивши, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал, що може свідчити про готовність до вторгнення на Тайвань до 2027 року.