До 10 років за ґратами засуджено за пособництво агресору екскерівника автодорожнього підприємства з Луганщини

19 червня 2024, 19:45

За матеріалами СБУ тривалий термін позбавлення волі заочно отримав колишній керівник Старобільської філії ДП «Луганський автодор».

Доведено, що очільник структурного підрозділу державного підприємства не виконав наказ керівництва про припинення господарської діяльності, консервацію техніки та недопущення її використання рашистами. Він залишився в окупації та добровільно обійняв посаду начальника філії «Старобільський райавтодор» створеного рашистами «дуп лнр "Луганський автодор"».

Зловмисник провів на підприємстві інвентаризацію та передав окупаційній владі його активи. У подальшому приймав рішення в інтересах окупантів, сприяв ремонту доріг та забезпеченню безперебійного руху на автодорогах, у т.ч. для доставки окупаційними військами зброї до зони бойових дій.

Суд кваліфікував дії фігуранта як пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України) та засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

❗Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

❗Наразі правопорушник перебуває у розшуку. Вживаються заходи щодо його притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з УСБУ у Закарпатській області за процесуального керівництва обласних прокуратур.