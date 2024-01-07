Понад 1000 прочан загинули у Мецці від жахливої спеки

20 червня 2024, 18:02

Під час паломництва (хаджу) до Мекки кількість загиблих від спеки перевищила 1000 осіб, повідомляє Barron`s із посиланням на AFP. За даними видання, більшість загиблих – 630 із 658 – не мали реєстрації.

Загалом близько десяти країн повідомили про 1081 смерть під час хаджу. Інформація про загиблих надійшла через офіційні заяви або від дипломатів.

На початку тижня Національний метеорологічний центр Саудівської Аравії повідомив, що температура у Великій мечеті у Мецці досягала максимальних +51,8°C.

Смертельні випадки під час хаджу підтвердили Єгипет, Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс та Іракський Курдистан. Влада цих країн, однак, у багатьох випадках не називала причину загибелі своїх громадян. Друзі та родичі загиблих у середу продовжували пошуки зниклих безвісти паломників.

Хадж є одним із п’яти стовпів ісламу, і всі мусульмани, які мають таку можливість, повинні здійснити це паломництво хоча б раз у своєму житті. Воно складається з серії релігійних обрядів.

📅Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія не пропустила у Мекку понад 300 тисяч прочан. Майже 154 тисячі іноземців приїхали до Мекки як туристи, а не за візами, необхідними для хаджу.