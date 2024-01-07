У ніч на 20 червня 2024 року знищено 5 ракет та 27 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».
❗️Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – рф);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).
Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина.
💥 Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.