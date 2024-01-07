Послами Євросоюзу погоджено 14 пакет санкцій проти росії

20 червня 2024, 12:32

Посли країн Євросоюзу досягли згоди щодо ухвалення 14-го пакету антиросійських санкцій. Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у четвер, 20 червня.

📢«Постпреди ЄС щойно погодили потужний і суттєвий 14 пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України», – йдеться в повідомленні головування в соцмережі X.

Зазначається, що новий пакет включає нові заходи та посилює дію раніше запроваджених санкцій, закриваючи можливі лазівки для росії.

📅Нагадаємо, підготовка 14-го пакету санкцій розпочалася у квітні. Тиждень тому з'явилася інформація, що нові санкції Євросоюзу проти рф були фактично схвалені, але їх заблокувала Німеччина.

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив причини затримки з ухваленням санкцій проти росії.