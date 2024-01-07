Чергова російська атака по енергетиці України: постраждало сім енергетиків

20 червня 2024, 12:49

Внаслідок чергової ракетно-дронової атаки російських загарбників було поранено сім енергетиків, повідомляє Укренерго у четвер, 20 червня.

Компанія зазначила, що головною ціллю ворога знову стали електростанції. Було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях, а також у мережах обленерго в Київській області.

Наразі енергетики проводять обстеження місць пошкоджень. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Відновлено енергопостачання знеструмленим споживачам у Дніпропетровській та Вінницькій областях, триває відновлення у Київській області.

📢«Під час атак на двох енергооб’єктах постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок через негоду знеструмлено два населені пункти у Чернігівській області. Через інші причини без енергоживлення залишаються 488 населених пунктів, зокрема через бойові дії фіксуються нові знеструмлення у Дніпропетровській, Київській, Сумській та Харківській областях.

Протягом доби Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 27 573 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт.

📅Нагадаємо, що після сьогоднішньої атаки Укренерго збільшило час відключень електроенергії в регіонах. Заходи обмеження діятимуть по всій території України до 24:00.