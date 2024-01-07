 До 10 років за ґратами загрожує ворожим поплічникам, які очолюють окупаційні органи «влади» на Луганщині. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
20 червня 2024, 13:18

До 10 років за ґратами загрожує ворожим поплічникам, які очолюють окупаційні органи «влади» на Луганщині

СБУ задокументувала колабораційну діяльність ще трьох ворожих призначенців, які керують окупаційними «муніципальними округами» на Луганщині.

Зокрема, підозру від СБУ отримав Сергій Жевлаков – колишній мер Кадіївки (стара назва Стаханов), який з 2014 року співпрацює з агресором та очолює окупаційну владу у місті.

Ще одним фігурантом є «керманич» окупованого міста Ровеньки Андрій Рубанцов. Він теж служить ворогу від самого початку російської агресії.

Також серед підозрюваних — експрацівниця Троїцького районного суду Лариса Рєзнікова. Вона підтримала широкомасштабне вторгнення росії в Україну і з 2022 року керує місцевою рашистською «адміністрацією».

Наразі ці особи співпрацюють з окупаційним режимом у якості голів «муніципальних округів» у Кадіївці, Ровеньках та Троїцькому.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України ворожим поплічникам загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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