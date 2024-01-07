До 10 років за ґратами загрожує ворожим поплічникам, які очолюють окупаційні органи «влади» на Луганщині

20 червня 2024, 13:18

СБУ задокументувала колабораційну діяльність ще трьох ворожих призначенців, які керують окупаційними «муніципальними округами» на Луганщині.

Зокрема, підозру від СБУ отримав Сергій Жевлаков – колишній мер Кадіївки (стара назва Стаханов), який з 2014 року співпрацює з агресором та очолює окупаційну владу у місті.

Ще одним фігурантом є «керманич» окупованого міста Ровеньки Андрій Рубанцов. Він теж служить ворогу від самого початку російської агресії.

Також серед підозрюваних — експрацівниця Троїцького районного суду Лариса Рєзнікова. Вона підтримала широкомасштабне вторгнення росії в Україну і з 2022 року керує місцевою рашистською «адміністрацією».

Наразі ці особи співпрацюють з окупаційним режимом у якості голів «муніципальних округів» у Кадіївці, Ровеньках та Троїцькому.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України ворожим поплічникам загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.