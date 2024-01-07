Британський мільйонер Девід Томас Блайт вбив свою дружину та застрелився сам

20 червня 2024, 13:35

Британський мільйонер Девід Томас Блайт застрелив свою дружину, чеську співачку та відому телезірку Вікторію Віру, у їхній віллі в Туреччині, повідомляє Metro.

Відомо, що трагедія сталася після сварки, яка виникла начебто через повідомлення, знайдені чоловіком у телефоні Віри. У розпалі конфлікту Блайт дістав пістолет та вистрілив у дружину, а потім наклав на себе руки.

На момент трагедії у будинку перебували троє їхніх дітей віком 4, 10 та 14 років.

Сестра Вікторії підтвердила трагічну новину та попросила часу для оговтання від втрати.

📢«З глибоким сумом і болем я змушена повідомити, що моя прекрасна сестра, сонце нашого життя, яке приносило нам стільки радості своїм сміхом, позитивом, драйвом та енергією, залишила нас назавжди. Будь ласка, я благаю вас усіх, дайте нам час заради дітей. Нещодавно ми поховали батька, а тепер сестру, і нам потрібен час, щоб прийти до тями», – написала сімʼя співачки.

Наразі неповнолітні діти знаходяться під опікою родичів, які терміново прибули до Анкари.

📅Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що правоохоронці підозрювали можливу причетність відомої подруги до смерті зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі.