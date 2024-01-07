Верховна Рада прийняла закон про перезавантаження БЕБ

20 червня 2024, 13:52

Верховна Рада України прийняла законопроєкт №10439 про реформування та перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram у четвер, 20 червня.

За словами Железняка, законопроєкт у другому читанні підтримали 239 депутатів, що перевищує необхідний мінімум у 226 голосів.

📢«Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці», – написав Железняк.

Згідно з документом, нового голову БЕБ обиратиме комісія з шести членів, де половина складатиметься з міжнародних експертів з правом вирішального голосу. Переатестацію проводитиме комісія, до складу якої входять шість осіб від новообраного директора БЕБ та шість осіб від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища. Також, протягом наступних трьох років працюватиме кадрова комісія, створена за аналогічною схемою.

📢«Гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК. І ще багато важливих змін про незалежність інституції. Завжди можна більше і краще, але загалом дужеOk», – додав Железняк.

Він також нагадав, що ухвалення цього закону було умовою програм міжнародного фінансування на загальну суму $3 млрд.

📅Нагадаємо, у січні 2024 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо удосконалення роботи БЕБ, що є частиною зобов’язань України в рамках програми з МВФ, структурний маяк якої – кінець червня цього року.

11 квітня Рада схвалила цей законопроєкт у першому читанні, тоді його підтримали 264 депутати.