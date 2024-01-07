З російської окупації вдалось повернути 10 українських дітей

20 червня 2024, 17:34

На контрольовану Україною територію вдалося повернути десять українських дітей, які разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Про це в четвер, 20 червня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що масштаби примусової мобілізації вражають: «Без російського паспорта неможливо зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу».

Діти стали свідками безпідставних обшуків у їхніх домівках, проведених російськими військовими.

📢«Мама одного з хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у будинку, пошкодженому російським снарядом», – додав Лубінець.

За його словами, «нова окупаційна влада» змушувала дітей відвідувати російські школи та щопонеділка співати гімн країни-агресора.

📢«На щастя, деяким дітям вдалося здобувати українську освіту онлайн, але батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож, аби цього не сталося, українці приймають рішення йти на все, щоб уберегти життя і майбутнє своїх дітей», – зазначив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що повернені діти вже відвідали Центр захисту прав дитини, де з ними працювала компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони стали.

Омбудсмен також наголосив, що у випадку депортації дитини до рф або перебування її на тимчасово окупованих територіях, окрім поліції, варто повідомляти й Офіс Омбудсмана.

📞Гаряча лінія для звернень: 0 800 50 17 20 (в межах України), 044 299 74 08 (для дзвінків з-за кордону);

📧Електронна адреса: hotline@ombudsman.gov.ua.

📅Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої Херсонщини повернули дванадцять дітей. Також повідомлялося про повернення 16-річного юнака, якого тітка вивезла до рф та проти його волі оформила йому російське громадянство.