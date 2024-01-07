 З російської окупації вдалось повернути 10 українських дітей. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
20 червня 2024, 17:34

З російської окупації вдалось повернути 10 українських дітей

На контрольовану Україною територію вдалося повернути десять українських дітей, які разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Про це в четвер, 20 червня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що масштаби примусової мобілізації вражають: «Без російського паспорта неможливо зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу».

Діти стали свідками безпідставних обшуків у їхніх домівках, проведених російськими військовими.

📢«Мама одного з хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у будинку, пошкодженому російським снарядом», – додав Лубінець.

За його словами, «нова окупаційна влада» змушувала дітей відвідувати російські школи та щопонеділка співати гімн країни-агресора.

📢«На щастя, деяким дітям вдалося здобувати українську освіту онлайн, але батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож, аби цього не сталося, українці приймають рішення йти на все, щоб уберегти життя і майбутнє своїх дітей», – зазначив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що повернені діти вже відвідали Центр захисту прав дитини, де з ними працювала компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони стали.

Омбудсмен також наголосив, що у випадку депортації дитини до рф або перебування її на тимчасово окупованих територіях, окрім поліції, варто повідомляти й Офіс Омбудсмана.

📞Гаряча лінія для звернень: 0 800 50 17 20 (в межах України), 044 299 74 08 (для дзвінків з-за кордону);

📧Електронна адреса: hotline@ombudsman.gov.ua.

📅Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої Херсонщини повернули дванадцять дітей. Також повідомлялося про повернення 16-річного юнака, якого тітка вивезла до рф та проти його волі оформила йому російське громадянство.

Джерело: "Омбудсман Лубінець Дмитро"
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