Донеччина під обстрілом: росіяни з РСЗВ вбили трьох людей

20 червня 2024, 17:47

Російські загарбники здійснили атаку на село Розкішне в Донецькій області, використовуючи реактивну систему залпового вогню «Смерч». Внаслідок цього обстрілу загинуло троє людей, ще четверо, включно з дитиною, зазнали поранень. Про це повідомила регіональна прокуратура в четвер, 20 червня.

📢«О 12:20 армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ Смерч. У с. Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років», – йдеться у повідомленні.

Ще четверо людей – чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка та 14-річний хлопець – дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їх доставили до лікарні.

Внаслідок обстрілу населеного пункту були пошкоджені чотири домогосподарства, два автомобілі та газопровід.

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

📅Раніше повідомлялося про обстріл росіянами території Слов'янської ТЕС на Донеччині, де ворог використав чотири касетні ракети з РСЗВ «Смерч» та одну фугасну ракету.