У ніч на 21 червня 2024 року знищено 4 керовані авіаційні ракети

21 червня 2024, 11:27

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що військовий Повітряних Сил зробив неможливе – збив російську крилату ракету з кулемета.

📢«Збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе», – говорить Сергій на псевдо «Доктор Мом».

У цивільному житті він працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Військовий пригадує, як вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

📢«Отримавши команду «готовність», разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись», – згадує військовий.

Сергій зізнається, емоції у той момент – переповнювали. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.

Нині, розповідаючи подробиці того ранку, Сергій дещо ніяковіє, мовляв, нічого особливого не зробив. Та ми чітко знаємо, що саме такі, як Сергій, захищають українців від ворожих ракет та дронів і наближають нашу Перемогу!