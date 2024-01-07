Деталі чергової повітряної атаки росіян повідомили Повітряні Сили ЗСУ

21 червня 2024, 16:35

Росія здійснила чергову атаку на критичну інфраструктуру України проти ночі п’ятниці, 21 червня, проте всі ворожі повітряні цілі (ракети) були знищені. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

📢«Всі чотири ракети було знищено. По Кіровоградській та Херсонській областях ворог здійснив пуски з першої ночі. Намагався вразити наші критичні об'єкти, однак нічого не вдалося», – сказав Євлаш.

Цієї ночі російські загарбники не використовували ударні дрони-камікадзе. Проте українські захисники готові до різних сценаріїв, які може застосувати рф.

📢«Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати об'єкти, оскільки ми також вживаємо заходів для убезпечення наших інфраструктурних об'єктів від нападів противника», – зазначив Євлаш.

За словами речника Повітряних Сил ЗСУ, росіяни намагаються «промацувати» українську ППО, використовуючи різні методи, зокрема комбіновані атаки.

📢«Як от цієї ночі ми бачили лише керовані ракети. Інколи ворог робить паузи, взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі шпарини в той час, як ми намагається маневрувати наявними силами та засобами аби відбивати ці атаки», – додав Євлаш.

📅Нагадаємо, сьогодні вночі у небі над Кіровоградською та Херсонською областями було збито чотири російські ракети. У ніч проти 20 червня росіяни завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України, пошкодивши обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.