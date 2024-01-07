 Деталі чергової повітряної атаки росіян повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
21 червня 2024, 16:35

Деталі чергової повітряної атаки росіян повідомили Повітряні Сили ЗСУ

Росія здійснила чергову атаку на критичну інфраструктуру України проти ночі п’ятниці, 21 червня, проте всі ворожі повітряні цілі (ракети) були знищені. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

📢«Всі чотири ракети було знищено. По Кіровоградській та Херсонській областях ворог здійснив пуски з першої ночі. Намагався вразити наші критичні об'єкти, однак нічого не вдалося», – сказав Євлаш.

Цієї ночі російські загарбники не використовували ударні дрони-камікадзе. Проте українські захисники готові до різних сценаріїв, які може застосувати рф.

📢«Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати об'єкти, оскільки ми також вживаємо заходів для убезпечення наших інфраструктурних об'єктів від нападів противника», – зазначив Євлаш.

За словами речника Повітряних Сил ЗСУ, росіяни намагаються «промацувати» українську ППО, використовуючи різні методи, зокрема комбіновані атаки.

📢«Як от цієї ночі ми бачили лише керовані ракети. Інколи ворог робить паузи, взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі шпарини в той час, як ми намагається маневрувати наявними силами та засобами аби відбивати ці атаки», – додав Євлаш.

📅Нагадаємо, сьогодні вночі у небі над Кіровоградською та Херсонською областями було збито чотири російські ракети. У ніч проти 20 червня росіяни завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України, пошкодивши обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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