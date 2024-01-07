До 12 років за ґратами засуджено бойовик з Луганщини, який воював проти України у складі окупаційної армії

21 червня 2024, 16:42

За матеріалами СБУ реальний термін за ґратами отримав ще один бойовик окупаційних військ, захоплений українськими військовими у полон під Соледаром на Донеччині.

За даними слідства, у вересні 2023 року мешканець Біловодська прийняв добровільне рішення вступити до армії агресора.

У тимчасово окупованому Луганську він підписав контракт з міноборони рф і був зарахований до 123-ї окремої мотострілецької бригади зс рф.

У якості старшого навідника мінометного розрахунку зловмисник брав участь в обстрілах позицій Сил оборони України в районі Білогорівки Луганської області. Потім був переведений у зону бойових дій на Донеччині.

На початку цього року в районі Соледару його підрозділ був знищений Збройними Силами України. Фігурант виявився єдиним, хто вцілів.

Дві доби він ховався від українських військових у водостічній трубі. Потім вирішив здатись у полон, аби зберегти своє життя.

Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь громадянина України у збройних формуваннях держави-агресора).

Правопорушника засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.