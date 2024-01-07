НБУ заборонив використовувати кредитні кошти для сплати азартних ігор

21 червня 2024, 17:11

З суботи, 22 червня, Національний банк України забороняє проведення платіжних операцій з рахунків клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор, якщо ці операції здійснюються за кошти, отримані на умовах кредиту. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з інформацією регулятора, цей захід спрямований на мінімізацію ризиків для безпеки та стабільності фінансової системи. Він має на меті зменшити негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в інтернеті, сприяти захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

НБУ уточнив, що ці зміни внесено постановою правління від 21 червня 2024 року № 72, яка набуває чинності з 22 червня 2024 року.

📅Нагадаємо, 24 квітня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо боротьби з ігровою залежністю.