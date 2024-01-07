МЗС Південної Кореї викликає посла російської федерації після угоди путіна та Кім Чен Ина

22 червня 2024, 12:53

У зв'язку зі зростанням напруженості у відносинах з КНДР, Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало російського посла, висловивши протест щодо укладеної угоди між путіним та Кім Чен Ином. Про це у п'ятницю, 21 червня, повідомляє AP.

📢«Віцеміністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн викликав посла росії георгія зінов'єва, щоб висловити протест щодо угоди між очільником кремля володимиром путіним і Кім Чен Ином. Він також закликав москву негайно припинити військову співпрацю з Пхеньяном», – йдеться у повідомлені.

Чиновник підкреслив, що будь-яка співпраця, яка сприяє нарощуванню військового потенціалу Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Він попередив про можливі наслідки для відносин Сеула з москвою.

У відповідь, російський посол заявив, що будь-які спроби «погрожувати або шантажувати» росію є неприйнятними. Він додав, що угода між путіним і Кім Чен Ином «не спрямована проти конкретних третіх країн».

📅Раніше путін відвідав КНДР вперше за 24 роки. Востаннє він перебував у Північній Кореї у 2000 році, коли лідером країни був Кім Чен Ір.

Як відомо, путін домовився про «стратегічне партнерство» з КНДР, а Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни росії в Україні. Після візиту до КНДР путін відправився до В'єтнаму.