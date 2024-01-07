Польща поскаржилась на «дуже напружену ніч» для них під час повітряної атаки росії на Україну

22 червня 2024, 13:28

Польща знову, в черговий раз, підняла свої винищувачі через російську повітряну атаку на об'єкти інфраструктури України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

📢«Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації російської федерації у зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу Shahed та балістичних ракет, здійсненими, серед іншого, по об'єктах, розташованих на заході української території», – йдеться у повідомленні.

У командуванні запевнили, що «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору були активовані» і що вони «постійно відстежують ситуацію». О 6 ранку всі підняті літаки повернулися на базу.

📢«Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації Російської Федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони», – поскаржились в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

📅Раніше в Польщі було виявлено три невідомі предмети, що впали з неба. Було висловлено припущення, що це можуть бути деталі повітряних куль або цілі повітряні кулі.