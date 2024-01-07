Повідомлено про підозру колишньому українському судді, який увійшов до складу «верховного суду лнр»

22 червня 2024, 13:37

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього суддю Луганського окружного адміністративного суду, який порушив присягу та перейшов на бік ворога.

У 2015 році за наказом ватажка «лнр» плотницького зловмисник очолив «краснодонський міськрайонний суд». Під кураторством росіян він приймав рішення щодо незаконного ув’язнення проукраїнськи налаштованих громадян, застосування до них примусових медичних та виховних заходів.

Згодом фігурант був призначений суддею «верховного суду лнр». Наразі він забезпечує функціонування так званої «судової гілки влади» окупаційної адміністрації.

За матеріалами СБУ слідчі ДБР повідомили псевдосудді про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111(державна зрада).

Викриття фігуранта здійснювали співробітники ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях спільно з ТУ ДБР в м. Краматорськ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.