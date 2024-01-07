 Удар КАБами по Харкову: російські загарбники вбили щонайменше трьох людей, поранено понад 25. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
22 червня 2024, 17:34

Удар КАБами по Харкову: російські загарбники вбили щонайменше трьох людей, поранено понад 25

У Харкові вдень у суботу, 22 червня, пролунали вибухи, є прильоти. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

📢«Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про влучання в район щільної житлової забудови. Є загиблі та поранені. Удар прийшовся по житловому будинку», - йдеться в повідомленнях.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, станом на зараз, відомо про трьох загиблих, щонайменше 25 поранених.

📢«16 людей госпіталізовані, двоє з них — діти. Чотири — у важкому стані. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини… росія — країна терорист!», – повідомив Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Джерело: "Харківська ОВА"
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