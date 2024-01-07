Генштаб інформує про знищення важливої цілі на росії

23 червня 2024, 13:22

Українські сили оборони знищили командний пункт мотострілецького полку росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своєму Telegram-каналі у неділю, 23 червня.

📢«Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області рф. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, Сили оборони також завдали удару по ще одній важливій цілі на росії – складу «шахедів» у Краснодарському краї.

На складі, крім дронів, були знищені кваліфіковані інструктори, які навчали персонал обслуговуванню пусків «Shahed-136/Герань-2», а також курсанти, які готувалися до завдання ударів по території України за допомогою іранських безпілотників.