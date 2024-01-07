До тимчасово окупованого Криму завітали ATACMS: російська ППО вбила людей – ЗМІ

23 червня 2024, 14:08

У неділю, 23 червня, в кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Російські окупаційні сили заявили про можливу атаку. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

Місцеві жителі чули вибухи біля Севастополя, зокрема в районах Севастопольської та Козачої бухт. Пізніше там помітили дим. У соцмережах також зазначають, що в Севастополі нібито чули звуки стрілянини.

Вибухи були зафіксовані в Балаклаві та Інкермані. ППО окупантів працювала в районі Євпаторії та Сак.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про «атаку та роботу ППО». Окупаційна адміністрація перекрила рух незаконною надбудовою «Кримським мостом».

Пропагандистські пабліки стверджують, що Крим був атакований ракетами ATACMS. У Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків ракет.

📅Нагадаємо, росія розгорнула в Криму системи С-500 – "експериментальну" зброю, яку раніше ніколи не використовувала. Це сталося на тлі активного полювання України на російські системи ППО в Криму.