З робочим візитом до Києва прибула голова бундесрату

24 червня 2024, 12:11

Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург Передня Померанія Мануела Швезіг, яка також очолює німецький бундесрат, прибула до Києва у понеділок, 24 червня, для переговорів з політичним керівництвом України. Про це повідомляє DW.

Мануела Швезіг стала першою головою бундесрату, яка відвідала Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Вона наголосила, що цей візит є знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною.

📢«Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити росії домогтися свого за допомогою цієї агресії», – підкреслила німецька чиновниця.

Швезіг також зазначила, що своїм візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які іноді поширюються у її країні, особливо на сході Німеччини. Вона вважає одним зі своїх завдань на посаді прем'єр-міністра федеральної землі захист курсу федерального уряду від подібних настроїв.

📢«Україна має бути спроможною захищати себе, у тому числі за допомогою систем "Patriot"», – заявила Швезіг у розмові з журналістами.

📅Нагадаємо, Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги, до якого вперше увійшли реактивні системи HIMARS. Раніше повідомлялося, що Німеччина разом з іншими союзниками передасть Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони «Patriot».