Генерала Содоля знято з посади: Зеленський змінив командувача об'єднаних сил ЗСУ

24 червня 2024, 20:52

Шостий президент України Володимир Зеленський прийняв рішення змінити командувача об'єднаних сил ЗСУ, замінивши генерала Юрія Содоля на генерала Андрія Гнатова. Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram у понеділок, 24 червня.

Напередодні, 24 червня, начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич (Тавр) подав заяву до ДБР на генерала Содоля.

У своїй заяві Кротевич звинуватив Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні, що, за його словами, призвело до втрати значної частини території України. Він також закликав перевірити генерала на можливу співпрацю з ворогом.

«Я готовий свідчити в цій справі», – заявив Кротевич, висловлюючи свою готовність надати необхідну інформацію слідству.

Юрій Іванович Содоль народився 26 грудня 1970 року в місті Чугуїв, Харківської області. На початок 2023 року він командував оперативно-тактичним угрупованням «Донецьк» на Вугледарському напрямку. З 11 лютого 2024 року Содоль обіймав посаду командувача об'єднаних сил ЗСУ.