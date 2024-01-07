Підписано кредитну угоду на 27 млрд євро між Україною та ЄС

24 червня 2024, 21:23

Україна та Європейська комісія підписали кредитну угоду в рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба Національного банку України в понеділок, 24 червня.

Угоду підписали голова НБУ Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко від української сторони, а також документ вже підписали партнери з Європейської комісії.

Ця кредитна угода дозволить Україні залучити до 27 мільярдів євро протягом 2024-2027 років для підтримки державного бюджету. Це частина загального обсягу в 50 мільярдів євро, передбаченого інструментом ЄС Ukraine Facility.

📢«Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з рф», - заявили в Нацбанку.

Найближчим часом після набуття чинності угодою, Україна також отримає від ЄС 1,9 мільярда євро безумовного фінансування.

📅Нагадаємо, що 1 лютого лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі погодили програму підтримки України на 50 мільярдів євро під назвою Ukraine Facility, розраховану на період 2024-2027 років. Фінансування за цією програмою залежатиме від виконання Києвом 100 квартальних індикаторів.

Цього року Україна вже отримала 6 мільярдів євро фінансової підтримки від ЄС у березні та квітні за виконання п’яти індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати ще дев’ять індикаторів.