Російський удар по Покровську: 45 людей у лікарні, 12 – у важкому стані

25 червня 2024, 14:44

Внаслідок обстрілу Покровська у Донецькій області до лікарні було госпіталізовано 45 поранених, повідомляє Покровська МВА.

Пацієнти у важкому стані були поміщені до хірургічного відділення, де на сьогодні залишаються 12 людей. Один пацієнт перебуває у відділенні щелепно-лицьової хірургії, а ще один – у неврологічному відділенні.

📢«Одна жінка в хірургічному відділенні перебуває в дуже важкому стані. Інші пацієнти більш стабільні. Також троє пацієнтів були направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Важкість стану різна, але всі вони потребували спеціалізованого лікування. І одна дитина була переведена до дитячої обласної лікарні. Як нам відомо — її вже прооперували», – повідомили медики.

📅Нагадаємо, 24 червня росіяни здійснили ракетний удар по Покровську з використанням ракет Іскандер-М. Внаслідок цього обстрілу загинули чотири людини, а десятки отримали поранення.

Також під російський обстріл потрапив Торецьк у Донецькій області. Окупанти влучили у приватний будинок, де загинула 63-річна жінка.