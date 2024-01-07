Нардепу Миколі Тищенку суд обрав запобіжний захід

25 червня 2024, 21:23

Печерський районний суд Києва у вівторок, 25 червня, ухвалив рішення про запобіжний захід для діючого народного депутата Миколи Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ця інформація була підтверджена під час трансляції судового засідання.

Згідно з рішенням суду, Тищенко повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Прокурор на засіданні зазначив, що слідство розглядало можливість клопотати про взяття під варту Тищенка. Однак статті Кримінального кодексу, за якими йому було висунуто підозру, передбачають максимально можливий запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. У разі доведення вини Тищенку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

В коментарі журналістам Тищенко заявив, що згоден із запобіжним заходом та не планує його оскаржувати.

📅Нагадаємо, що Тищенко отримав підозру у зв'язку з незаконним позбавленням волі колишнього військового підрозділу «Kraken» Дмитра «Сина» Павлова у Дніпрі.

20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою депутата позбавила волі ексвійськовослужбовця, утримуючи його протягом певного часу та завдаючи тілесних ушкоджень. Поліція відкрила два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та тортури.

Правоохоронці вже встановили особи тих, хто напав на колишнього військового у Дніпрі.

Тим часом на сайті Верховної Ради зареєстрована петиція про позбавлення Тищенка мандата.