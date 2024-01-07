Повідомлено про підозру нардепу Миколі Тищенку через побиття військового в Дніпрі

25 червня 2024, 12:34

Народному депутату Миколі Тищенку пред'явлено підозру у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора у вівторок, 25 червня.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі потерпілого. Офіс Генпрокурора погодив клопотання щодо обрання діючому народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

📢«20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів», - йдеться у заяві ДБР.

Сам Тищенко прокоментував ситуацію, заявивши, що вночі він написав заяву, хоча не уточнив, яку саме.

📢«Пишу заяву. Що, "дев’яточки". Вся ваша корупційна складова – що ви там пов’язані з правоохоронцями – не пройде. Хотіли поліцейського звільнити? Не буде. Ми за народ України. Я за простих людей. Буду захищати. Пишу заяву вже 4 години. До ваших керівників у Дніпрі – до саботажників – все написано», – сказав Тищенко у відеозапису.

📅Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього бійця спеціального підрозділу "Кракен" Дмитра «Сина» Павлова, який прогулювався з дитиною. У соцмережах повідомляли про причетність до цього охорони Тищенка, з яким Павлов мав конфлікт. Поліція Дніпропетровської області відкрила два провадження. "Кракен" підтвердив, що постраждалий є їхнім побратимом.

21 червня Тищенко заявив, що Павлов «є начальником безпеки ботоферми» та що він «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводилися слідчі дії, і спровокував поліцейського».

24 червня поліція Києва повідомила про звільнення свого співробітника Богдана Писаренка, який у Дніпрі брав участь у нападі на Павлова.