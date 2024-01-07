Початок переговорів щодо вступу України до ЄС

25 червня 2024, 13:14

У вівторок, 25 червня, офіційно стартують переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців з цією історичною подією через соцмережу X.

📢«Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів», – зазначила фон дер Ляєн.

Сьогодні у Люксембурзі відбудуться перші міжурядові конференції, що дадуть старт переговорам про вступ до ЄС: для України о 15:30, а для Молдови о 18:00.

На заході українську делегацію очолить віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Від ЄС будуть присутні очільник МЗС Бельгії Аджа Лябіб та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї. Представники блоку будуть на рівні міністрів з європейських питань.

Під час конференції ЄС представить переговорну рамку, що визначає принципи та основи подальших переговорів. Обидві сторони також презентують свої делегації та обміняються вступними заявами.