Перші снаряди за Чеською ініціативою Україна вже отримала

25 червня 2024, 13:42

Україна отримала першу партію артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, про що повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережі Х (колишній Twitter) у вівторок, 25 червня.

📢«Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – написав Фіала.

📅Раніше в Празі повідомляли, що ЗСУ зможуть отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця, а перші снаряди обіцяли надати у червні.

У квітні стало відомо, що Чехія знайшла для України понад 1 млн снарядів, переважно калібру 155 мм. На початку травня чеська влада заявила, що зібрали гроші на 500 тисяч снарядів для України.