 Перші снаряди за Чеською ініціативою Україна вже отримала. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика / Суспільство
25 червня 2024, 13:42

Перші снаряди за Чеською ініціативою Україна вже отримала

Україна отримала першу партію артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, про що повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережі Х (колишній Twitter) у вівторок, 25 червня.

📢«Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – написав Фіала.

📅Раніше в Празі повідомляли, що ЗСУ зможуть отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця, а перші снаряди обіцяли надати у червні.

У квітні стало відомо, що Чехія знайшла для України понад 1 млн снарядів, переважно калібру 155 мм. На початку травня чеська влада заявила, що зібрали гроші на 500 тисяч снарядів для України.

Джерело: "Прем'єр-міністр Чехії"
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