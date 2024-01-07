Продовження тимчасового захисту українців схвалено Радою ЄС ще на 2 роки

25 червня 2024, 14:05

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які рятуються від російської агресії, до 4 березня 2026 року. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Відповідно до директиви про тимчасовий захист, українці мають право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу. Цей захід також допомагає та полегшує державам-членам ефективно управляти прибуттям людей.

📢«День за днем росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність», – зазначила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що наразі головує в Раді ЄС.

📅Нагадаємо, що 4 березня 2022 року був запущений механізм тимчасового захисту для українців. Нинішнє рішення продовжує його без змін.

Також варто зазначити, що 23 червня голова Християнсько-соціальної спілки (ХСС) у Бундестазі Александер Добріндт запропонував зобов'язати українських громадян працювати у Німеччині, інакше – відправляти їх додому.