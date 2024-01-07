Росія та Білорусь входять до списку держав-спонсорів торгівлі людьми

25 червня 2024, 14:15

Росія та Білорусь потрапили до списку 13 країн, що фінансують торгівлю людьми. Про це йдеться у щорічному Звіті про торгівлю людьми (Trafficking in Persons Report) за 2024 рік, представленому державним секретарем Ентоні Блінкеном, повідомляє Голос Америки.

Ентоні Блінкен наголосив на значній ролі використання цифрових інструментів у торгівлі людьми, зазначивши, що ця проблема є глобальною та жодна країна не може її вирішити самотужки.

За даними Міжнародної організації праці (МОП), у 2021 році примусовою працею займалися 27,6 мільйона людей по всьому світу, що на 2,7 мільйона більше порівняно з 2016 роком. З цієї кількості, за оцінками МОП, 6,3 мільйона людей перебували в умовах примусової комерційної сексуальної експлуатації, а 3,9 мільйона займалися примусовою працею, нав'язаною державою.

Держдепартамент визначив 13 країн, уряди яких заохочують або фінансують торгівлю людьми. Цей перелік включає такі форми, як торгівля людьми в межах державних програм, примусова праця в державних медичних установах, сексуальне рабство в урядових таборах або використання та вербування дітей-солдатів.

До цьогорічного списку входять: Афганістан, Білорусь, Бірма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, Північна Корея, Росія, Південний Судан, Судан, Сирія та Туркменістан.

Посол з особливих доручень Сінді Даєр зазначила, що з посиленням міграційної кризи у світі торгівля людьми, ймовірно, також зросте.