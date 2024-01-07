Ордер на арешт Шойгу та Герасимова видав Міжнародний кримінальний суд

25 червня 2024, 14:26

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони росії сергія шойгу та начальника Генерального штабу Збройних сил росії валерія герасимова. Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного кримінального суду.

Судді МКС ухвалили це рішення та видали ордери на їх арешт за скоєні військові злочини в Україні, зокрема ударах по цивільним об'єктам.

📢На офіційному сайті суду зазначено, що шойгу та герасимов «імовірно несуть відповідальність за військовий злочин, який полягає у завданні ударів по цивільних об'єктах... і військовий злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам».

Омбудсман Дмитро Лубінець висловив свою підтримку цьому рішенню, підкресливши його важливість для України та той факт, що справедливість для України стає все реальнішою.

📢«Це дуже важливе рішення для нас! Рано чи пізно справедливе покарання наздожене кожного воєнного злочинця! Тільки спільними зусиллями ми можемо це прискорити», - написав він у своєму телеграм-каналі.