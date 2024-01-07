Черговий російський обстріл Херсонщини: загинула жінка

26 червня 2024, 13:08

На Херсонщині знову є жертви російського обстрілу серед цивільного населення – загинула літня жителька Новотягинки. Про це вранці в середу, 26 червня, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

📢«Через російський обстріл Новотягинки загинула місцева жителька. Ворог атакував населений пункт учора після обіду. На жаль, поранення, несумісні з життям, отримала жінка 1949 року народження», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, 24 червня росіяни вдарили по Покровську ракетами Іскандер-М. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, десятки отримали поранення.

Після удару по Покровську, в лікарнях опинилися 45 людей, з яких 12 перебувають у тяжкому стані.