Сьогодні в Україні відзначають День кримськотатарського прапора

26 червня 2024, 13:30

У середу, 26 червня, Україна відзначає День кримськотатарського прапора. Це неофіційне свято було започатковане у 2010 році за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ.

Кримськотатарський прапор, що символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення, був впроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу у Бахчисараї. Під час радянських репресій він не використовувався, а був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

📢«26 червня — особливий день для кожного кримського татарина та всіх, хто підтримує боротьбу за свободу та справедливість. Сьогодні ми відзначаємо День прапора кримськотатарського народу», – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров з нагоди свята.

Рустем Умєров, який має кримськотатарське походження, зазначив, що цей символ об'єднує всіх кримських татар, незалежно від місця перебування, нагадуючи про їхню багатовікову історію, культуру й традиції.

📢«Кримськотатарський прапор — це не лише символ національної ідентичності, але й символ боротьби за права і свободи, символ надії на повернення на рідну землю. Україна переможе у війні та поверне Кримський півострів. Слава кримськотатарському народу. Слава Україні!» – наголосив Умєров.

Відомо, що прапор кримських татар – це полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (тамгою) у верхньому лівому куті.

📅Нагадаємо, кримські татари офіційно затвердили національні прапор і гімн у 2012 році. Крім того, 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.