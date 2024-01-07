Кризовий центр БФ «Карітас- Київ»: надається допомога особам, що опинились в кризових ситуаціях та складних життєвих обставинах

26 червня 2024, 13:45

В рамках проєкту «Забезпечення критичних базових потреб постраждалого від війни населення України та звільнених територій» (Emergency Appeal 24) на базі Благодійного фонду «Карітас - Київ» розпочав роботу кризовий центр, у якому надається допомога особам, що опинились в кризових ситуаціях та складних життєвих обставинах.

✅На безоплатній основі місцеві та внутрішньо переміщені особи можуть отримати послуги:

Кризового консультанта та кейс-менеджера, які допоможуть у подоланні кризових ситуацій і забезпечать нагальні базові потреби, соціальний супровід осіб/сімей, яким потрібна допомога та адаптація у громаді. Забезпечать підтримку у процесі пошуку роботи, житла та сприянні в отриманні медичних послуг.

Юриста, який надасть первинну консультацію щодо відновлення документів, оформлення соціальних та пенсійних виплат, отримання спадщини, отримання інвалідності та роз’яснить про порядок захисту інших цивільно-правових питань.

Психолога, який допоможе у підтримці психоемоційного стану шляхом індивідуальних та групових консультацій, спрямованих на відновлення та збереження психічного здоров’я в умовах війни.

Крім того, в рамках зазначеного проєкту також функціонує Простір дружній до дитини, де діти та молодь, які опинились в складних життєвих обставинах у наслідок війни, можуть отримати психологічні та соціально-педагогічні послуги у формі розвиваючих занять, квестів, творчих майстер-класів, артзаходів. Індивідуальні та групові консультації психолога за запитом.

📌За отриманням наведених послуг або додаткової інформації можете звернутись за адресою: м. Київ, вул. М. Берлінського, 15, (ст.м. Дорогожичі) або за контактним номером телефону:

📞+38 067 289 08 75;

📞+38 098 189 35 15.

📅Актуальний графік занять Простору дружнього до дитини за 👉 посиланням: запис на заняття та роз’яснення за контактним номером телефону:

📞+380 96 467 53 69.