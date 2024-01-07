Один з ключових НПЗ на росії відновив роботу після атаки дронів – ЗМІ

26 червня 2024, 14:30

Російська нафтова компанія Лукойл відновила роботу ключової частини обладнання на своєму нафтопереробному заводі "НОРСИ" – четвертому за розміром у рф. Завод був зупинений після атаки дронів у березні цього року, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, установка переробки нафти CDU-6, яка була зупинена 12 березня, знову запрацювала 22 червня.

НПЗ "НОРСИ" у Нижньогородській області, розташований приблизно за 450 кілометрів на схід від москви, має потужність переробки близько 17 млн тонн нафти на рік, що становить 340 тисяч барелів на день, або 11% всього виробленого у рф бензину.

До атаки установка CDU-6 могла переробляти близько 25,7 тисячі тонн нафти на день, або близько 9 млн тонн на рік, що перевищувало сукупну потужність трьох інших основних агрегатів заводу: CDU-1, CDU-2 та CDU-5.

📅Нагадаємо, нещодавно на росії під удар дронів потрапили дві нафтобази: нафтоналивний термінал у місті Азов Ростовської області та нафтобаза у Темрюкському районі Краснодарського краю. Внаслідок вибухів на обох об'єктах виникли сильні пожежі та пошкодження обладнання. ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що атаку дронів організувала СБУ.