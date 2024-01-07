Повідомлено про підозру начальницям окупаційних «мфц», які сприяють окупантам у примусовій паспортизації мешканців Луганщини

26 червня 2024, 17:04

СБУ продовжує документування діяльності ворожих поплічників, які сприяють окупантам у незаконній паспортизації мешканців Луганщини та «інтеграції» захопленої території у правовий простір країни-терориста.

Слідчі повідомили про підозру ще двом очільницям так званих «мфц» («многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»), відкритих ворогом у тимчасово окупованих Ровеньках та Слов’яносербську.

Раніше фігурантки співпрацювали з агресором в окупаційних владних структурах. Призначення на керівні посади в «мфц» обидві отримали у 2023 році.

Наразі вони допомагають загарбникам у легітимації їхньої «влади», нав’язуванні українцям російських паспортів та інших документів, державних сервісів рф, втягуванні населення області у взаємодію з державними органами окупантів – мвд, росреєстром, податковою службою тощо.

Зловмисниці відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.

Тривають слідчі дії, які проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.