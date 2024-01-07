Дергачі під атакою російських КАБів, постраждали діти

26 червня 2024, 17:18

Російські агресори завдали удару по місту Дергачі під Харковом, використовуючи керовану авіабомбу (КАБ). Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 26 червня.

📢«Внаслідок влучання КАБу по приватному сектору у Дергачах сім постраждалих. Серед них – двоє дітей. У всіх – гостра реакція на стрес», – зазначив він.

Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до дев’яти осіб. Огляд місць влучань ще триває.

📅Нагадаємо, 24 червня російські війська вдарили по Покровську ракетами Іскандер-М, що призвело до загибелі чотирьох людей та поранення десятків.

Сьогодні ж війська рф атакували гуманітарний штаб у Херсоні, внаслідок чого постраждало п’ятеро цивільних чоловіків.