 Дергачі під атакою російських КАБів, постраждали діти. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 червня 2024, 17:18

Дергачі під атакою російських КАБів, постраждали діти

Російські агресори завдали удару по місту Дергачі під Харковом, використовуючи керовану авіабомбу (КАБ). Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 26 червня.

📢«Внаслідок влучання КАБу по приватному сектору у Дергачах сім постраждалих. Серед них – двоє дітей. У всіх – гостра реакція на стрес», – зазначив він.

Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до дев’яти осіб. Огляд місць влучань ще триває.

📅Нагадаємо, 24 червня російські війська вдарили по Покровську ракетами Іскандер-М, що призвело до загибелі чотирьох людей та поранення десятків.

Сьогодні ж війська рф атакували гуманітарний штаб у Херсоні, внаслідок чого постраждало п’ятеро цивільних чоловіків.

Джерело: "Харківська ОВА"
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