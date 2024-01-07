Зеленський підписав закон про англійську мову в Україні

26 червня 2024, 17:28

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон №9432 про використання англійської мови в Україні, як свідчать дані на сайті Верховної Ради у середу, 26 червня.

Документ, що отримав підпис шостого президента України, повернувся до парламенту сьогодні.

Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Він визначає категорії посад, для яких кандидати повинні володіти англійською, і регулює особливості її використання у роботі органів влади, місцевого самоврядування, а також у сферах освіти, культури, транспорту та охорони здоров’я.

Знання англійської перевірятимуть на безкоштовному екзамені, організацією якого займатиметься Міністерство освіти.

Нагадаємо, рік тому уряд анонсував новий статус англійської мови в Україні для зміцнення ролі нашої країни як регіонального лідера. А 4 червня цього року Верховна Рада ухвалила закон №9432 про застосування англійської мови в Україні.