 У ніч на 6 липня 2024 року знищено 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 липня 2024, 12:12

У ніч на 6 липня 2024 року знищено 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської обл. – рф.

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До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

💥 Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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