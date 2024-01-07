Масуда Пезешкіана обрано новим президентом Ірану

06 липня 2024, 12:42

Кардіохірург та колишній міністр охорони здоров'я Ірану Масуд Пезешкіан переміг на президентських виборах в Ірані. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Ірану.

Пезешкіан здобув більшість голосів у другому турі голосування, ставши наступним президентом країни після загибелі в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі. У виборах взяли участь близько 50% громадян країни. Суперником Пезешкіана був Саїд Джалілі, відомий своєю підтримкою тісних зв'язків Ірану з росією та Китаєм.

Очікується, що новообраний президент не змінить ключові напрямки політики Ісламської Республіки. Однак він братиме активну участь у виборі наступника 85-річного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який приймає найважливіші державні рішення.

Як зазначає видання, новий президент, ймовірно, продовжить підтримку бойовиків на Близькому Сході та збереження ядерної програми, проте він може впливати на тон зовнішньої та внутрішньої політики країни.

📌Масуд Пезешкіан — іранський кардіохірург, колишній перший заступник спікера парламенту та ексміністр охорони здоров'я та медичної освіти в уряді Мохаммада Хатамі. Він балотувався на президентських виборах 2013 року, але зняв свою кандидатуру. У 2021 році його кандидатуру відхилили, проте на дострокових виборах 2024 року йому дозволили взяти участь.

📅Нагадаємо, 20 травня в Ірані розбився гелікоптер, в якому знаходився президент Ібрагім Раїсі. Через загибель чинного глави держави в Ірані провели дострокові вибори президента.

Після загибелі Раїсі, росіяни втратили одного з головних своїх союзників у керівництві Ірану.