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Общественное мнение
Происшествия
24 декабря 2019, 11:27

В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек

В Киеве в Днепровском районе столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что пьяный водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой.

Вследствие этого семеро пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу.

В полиции добавили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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