Окупанти з росії посилили бойові дії та планують «буферну зону» на Харківщині - ЗМІ

10 травня 2024, 16:46

Російські окупанти планують створити "буферну зону" поблизу міста Вовчанськ, відкинувши українські війська на 10 кілометрів від кордону. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на українське джерело у п’ятницю, 10 травня.

📢«Високопоставлене українське військове джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я, повідомило, що російські сили просунулися на 1 кілометр всередину українського кордону і мають на меті відтіснити українські збройні сили на 10 кілометрів всередину України. Київські війська намагалися їх стримати», – пише агентство, не повідомляючи результатів бою.

Раніше у кремлі було заявлено, що росії необхідна буферна чи "санітарна зона" на кордоні з Україною для того, щоб українці не могли завдавати ударів по російських об'єктах. У відповідь, представники РНБО України вказали, що "санітарна зона" буде прокладена через москву.

Згідно з повідомленням Міноборони, російські загарбники продовжують намагатися прорвати лінію оборони ЗСУ у Харківській області. Сьогодні вночі відбулися обстріли міста Вовчанськ, і наразі в місті триває евакуація та всі діти були переміщені в більш безпечні місця.

📢«Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського районів, це Вовчанський напрямок. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат територій не допущено наразі. Ті прикордонні населені пункти знаходяться в 1-2 км від кордону з рф. Наразі там активні бойові дії. По цьому напрямку, враховуючи, що ворог б’є по цивільній інфраструктурі, ми закликаємо людей евакуюватися», - сказав голова ХОВА Олег Синєгубов. Він додав, що наразі росіяни б’ють по прикордонню з різних видів озброєння.