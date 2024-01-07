 Росіяни в черговий раз обстріляли Куп’янськ та вбили цивільного. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 травня 2024, 14:45

Росіяни в черговий раз обстріляли Куп’янськ та вбили цивільного

В результаті останнього обстрілу, який вчинили збройні сили російської федерації, сталася трагедія – загинув житель Куп'янська Харківської області. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в четвер, 9 травня.

📢«За даними слідства, 9 травня близько 10:15 збройні сили рф з артилерії обстріляли м. Куп’янськ. Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік. Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки чергового воєнного злочину рф», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що кілька днів тому, в результаті російського обстрілу, селище Моначинівка Куп'янського району Харківщини постраждало від пожежі, під час ліквідації якої було виявлено тіло літньої жінки під завалами будинку.

Джерело: "Харківськаї обласна прокуратура"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: