Росіяни в черговий раз обстріляли Куп’янськ та вбили цивільного

09 травня 2024, 14:45

В результаті останнього обстрілу, який вчинили збройні сили російської федерації, сталася трагедія – загинув житель Куп'янська Харківської області. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в четвер, 9 травня.

📢«За даними слідства, 9 травня близько 10:15 збройні сили рф з артилерії обстріляли м. Куп’янськ. Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік. Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки чергового воєнного злочину рф», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що кілька днів тому, в результаті російського обстрілу, селище Моначинівка Куп'янського району Харківщини постраждало від пожежі, під час ліквідації якої було виявлено тіло літньої жінки під завалами будинку.